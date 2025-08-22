Recuperaron una bicicleta robada en Libertador San Martín

La Policía de Libertador San Martín logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída de un edificio en la calle Belgrano. El operativo se inició tras una denuncia por la desaparición del rodado, que había sido dejado en el estacionamiento sin las medidas de seguridad correspondientes.
La rápida y efectiva pesquisa, llevada a cabo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, permitió a las autoridades localizar la bicicleta y devolverla a su legítimo dueño en pocas horas.
Aunque el rodado fue restituido, las investigaciones continúan para identificar y detener al autor del hecho.(Informe Litoral)
