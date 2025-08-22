Ordenan liberar a los 104 hinchas chilenos tras incidentes en Argentina

La medida judicial se tomó luego de los graves disturbios en el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana.

La Justicia argentina ordenó la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos tras los violentos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro de Copa Sudamericana contra Independiente. La decisión, comunicada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda, se dio en el marco de una causa por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños.

La liberación se hará efectiva en las próximas horas, luego de verificar los impedimentos legales y labrar las actas correspondientes. Según medios chilenos, la intervención de la Embajada de Chile en Argentina fue clave para la gestión de la medida. Los detenidos, con edades entre 18 y 56 años, incluían a ocho simpatizantes que se encontraban hospitalizados.

Incidentes y suspensión del partido

Los disturbios se desataron el miércoles por la noche en la tribuna visitante, donde los hinchas chilenos arrojaron butacas, botellas y otros objetos, además de prender fuego a varios asientos. El conflicto escaló rápidamente, con enfrentamientos entre ambas parcialidades y la intervención de la Policía Bonaerense.

Ante la gravedad de la situación, que dejó un saldo de heridos y un bochorno internacional, la Conmebol decidió suspender el partido. La voz del estadio había solicitado en reiteradas ocasiones a la hinchada visitante que abandonara el sector, pero la advertencia no fue acatada.(Clarín)