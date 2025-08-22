River se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Facebook Twitter WhatsApp

En una noche emocionante en el Monumental, River Plate logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Libertad de Paraguay en una electrizante definición por penales, con un acumulado de 3-1.

El partido, que había comenzado con un empate 1-1, se tornó en un espectáculo de emociones intensas tanto para los jugadores como para el público presente.

El primer tiempo mostró a un River dominante que intentó imponer su estilo de juego desde los primeros minutos. El equipo, dirigido por el prestigioso Marcelo Gallardo, encontró su recompensa luego de que Sebastián Driussi capturara un rebote para el delirio de los hinchas, rompiendo así el 0-0, al alcanzar el minuto 29.

Sin embargo, antes de que finalizara la primera mitad, Libertad logró igualar el marcador a través de un remate de cabeza certero de Robert Rojas, conocido por su paso previo por el equipo argentino.

La contienda ganó un mayor nivel de intensidad en el segundo tiempo. Los dirigidos por Gallardo fueron sorprendidos por la expulsión de Giuliano Galoppo, lo que obligó al equipo a ajustar su estrategia tras quedar con un jugador menos. Para el conjunto paraguayo, este fue un aliciente para tratar de dominar el encuentro, pero la sólida defensa del Millonario, sumada a la actuación destacada del arquero Franco Armani, fue fundamental para que el duelo transitara hacia la definición por penales.

En la tanda de penales, River mostró su valía con un Armani transformado en héroe al detener el tiro de Marcelo Fernández. Las fallas de los jugadores de Libertad fueron cruciales, destacándose el tiro al palo de Jorge Recalde y el disparo desviado de Hernesto Caballero. Por el lado de River, los convertidos por Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, contrastaron con el disparo fallido de Marcos Acuña, bloqueado por el arquero rival, Martin Silva.

Con este emocionante triunfo, River tiene un nuevo desafío por delante, se enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final, lo que augura un encuentro vibrante, donde el equipo de Núñez buscará seguir con paso firme su camino hacia el título internacional. Mientras tanto, en el ámbito local, ya piensan en el partido contra Lanús, previsto para el lunes 29 de agosto, en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura. (Con información de El Cordillerano)

