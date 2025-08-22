Anuncian un fin de semana fresco y con cielo despejado

Para este viernes no se descarta alguna inestabilidad, pero luego, el viento sur hará bajar las temperaturas y las nubes serán escasas. Las mínimas promediarán los 5 grados y las máximas los 17, durante el sábado y el domingo.

Se aproxima un nuevo sistema frontal frío desde el océano Pacífico y, durante la presente jornada dejará condiciones de inestabilidad en territorio entrerriano. Se prevé un día en el que estará latente la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

La temperatura alcanzaría los 18 grados, pero la rotación del viento al sur, con fuertes ráfagas, hará que desde la tarde/noche se produzca un marcado descenso térmico.

Es por ello para la zona noreste de Entre Ríos rige para esta noche una alerta por “vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h”.

Previo a esto, en el noreste argentino, el aire cálido favorecerá lluvias y tormentas. Las mismas podrían alcanzar “el este de Corrientes, sudeste de Misiones y norte de Entre Ríos”, advirtió la meteoróloga, Soledad Maciel Ramos Mejia en Meteored.

Frío y seco

La especialista señaló que “este frente frío se desplazará con fuerza hacia el norte. La masa de aire que lo acompaña es mucho más fría y seca que la que actualmente domina el norte del país. Ese contraste térmico y de humedad podría generar tormentas fuertes en el Litoral, especialmente donde la atmósfera se encuentre más inestable”.

Durante el sábado, “un nuevo centro de altas presiones post-frontal se ubicará sobre el centro y norte del país. Esto asegurará condiciones estables y cielos mayormente despejados. El aire frío se instalará en gran parte del territorio.

Para dicha jornada en nuestra provincia se anuncian mínimas de tres a seis grados, por lo cual no se descarta la probabilidad de heladas. Luego, la presencia de sol hará que las marcas en los termómetros se eleven hasta los 15 o 17 grados.

El domingo seguirán los cielos mayormente despejados en el centro y norte del país. En territorio entrerriano se anuncian registros térmicos similares a los del sábado, aunque las máximas podrían ser algo superiores.

En inicio de la próxima semana persistirá el tiempo muy estable, con cielo soleado, temperaturas mínimas de seis a nueve grados y máximas por encima de los 20°C.