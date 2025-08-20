Racing eliminó a Peñarol y avanzó a cuartos de la Copa Libertadores

Con una noche épica en Avellaneda, el equipo de Costas se impuso 3-1 a pesar de terminar con nueve jugadores y clasificó a la próxima fase, donde enfrentará a Vélez.

Facebook Twitter WhatsApp

Racing Club dio un paso de gigante en la Copa Libertadores al eliminar a Peñarol en una dramática serie de octavos de final. Tras caer 1-0 en la ida, la Academia se recuperó en su casa con un agónico triunfo por 3-1 que le dio la clasificación por un global de 3-2.

El encuentro, jugado en el Cilindro de Avellaneda, tuvo a Adrián «Maravilla» Martínez como gran figura, autor de dos de los goles. A pesar de terminar el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, el equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una garra inquebrantable que se vio recompensada en el último minuto del tiempo de descuento con el tanto definitivo de Franco Pardo.

El partido no dio respiro. Apenas a los seis minutos, Racing se puso en ventaja. Tras un tiro libre, Marcos Rojo cabeceó hacia el arco y «Maravilla» Martínez solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 1-0. Sin embargo, la alegría duró poco. Siete minutos después, en un tiro de esquina, el defensor Nahuel Herrera se elevó por encima de todos y con un potente cabezazo puso el 1-1, devolviendo la igualdad en el global.

Antes del descanso, «Maravilla» Martínez tuvo la oportunidad de devolverle la ventaja a Racing, pero su remate, tras una buena jugada de Santiago Solari, salió muy centrado y el arquero uruguayo no tuvo problemas para contenerlo.

En el segundo tiempo, Racing luchó sin cesar. A los 37 minutos, «Maravilla» Martínez, imparable, fue derribado en el área y él mismo se encargó de convertir el penal, con un remate potente que se metió en el ángulo para el 2-1. La situación se complicó rápidamente para la Academia con las expulsiones de Marcos Rojo y Bruno Zuculini en el minuto 41 y 42, respectivamente.

Con dos jugadores menos, Peñarol se volcó al ataque y Racing se defendió con todo. Cuando parecía que el partido se iba a los penales, llegó la jugada del milagro. En el cuarto minuto de descuento, un tiro libre al área encontró al defensor Franco Pardo sin marca, quien con un cabezazo letal selló el 3-1 definitivo y desató la euforia en el Cilindro.

Con este resultado, Racing se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora se enfrentará a Vélez Sarsfield en una nueva llave.