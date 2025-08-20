Argentina suspende exportaciones de aves tras confirmar un nuevo caso de gripe aviar en Buenos Aires

El Senasa detectó la enfermedad en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos y activó los protocolos sanitarios para contener el brote.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral, esta vez en la provincia de Buenos Aires. El brote fue detectado en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad de Los Toldos, luego de que las muestras analizadas arrojaran un resultado positivo.

La notificación del establecimiento, que reportó signos clínicos compatibles con la enfermedad, permitió al Senasa actuar con rapidez para tomar muestras y confirmar el diagnóstico de laboratorio. Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus.

Medidas sanitarias y comerciales

Para contener el brote, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS) que incluye un radio de 3 kilómetros alrededor del predio afectado. En esta área, se intensificaron las medidas de bioseguridad, restricción de movimientos y control. Además, se estableció una zona de vigilancia de 7 kilómetros adicionales para monitorear y rastrear la situación epidemiológica.

Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la desinfección total del predio. Aunque la zona no es un área de producción avícola significativa, el hallazgo tiene implicaciones a nivel nacional.

Como consecuencia de este nuevo brote, Argentina comunicará oficialmente la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares a los países que exigen un estatus de «libre de enfermedad». Sin embargo, el país podrá continuar comercializando con aquellos mercados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de gripe aviar, lo que permitirá mitigar el impacto económico de la medida.

El Senasa informó que, si no se detectan nuevos casos en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días desde las tareas de sacrificio y desinfección, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la OMSA. De esta manera, se espera restablecer por completo el estatus sanitario del país y reanudar las exportaciones avícolas en el menor tiempo posible.