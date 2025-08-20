Entre Ríos moderniza el sistema tributario con la Boleta Digital y pago con DNI

Hoy es posible pagar impuestos utilizando solo el DNI. Los contribuyentes pueden dirigirse a cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios, donde, al presentar el DNI (o número de partida/dominio o CUIT), se les informará el monto adeudado y podrán elegir qué obligación abonar y la forma de pago (efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales).

Adherirse a la Boleta Digital no es obligatorio, pero es el medio más práctico y cómodo para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, ya que es responsabilidad de cada contribuyente estar al día con el pago de sus impuestos.El proceso de adhesión es simple y práctico. Los contribuyentes pueden hacerlo de dos maneras:

Escaneando un código QR: Escaneando el código QR que aparece en la última boleta impresa que recibieron.

En la web oficial de ATER: En la sección de «Adhesión a la Boleta Digital»: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

¿De qué formas se puede acceder a la Boleta Digital?

Por correo electrónico: al adherirse a la modalidad digital – y una vez completados los pasos correspondientes – la boleta llega directamente al correo electrónico del contribuyente, lo que constituye la forma más fácil y práctica de estar al día con los vencimientos.

Descarga directa: Descargando o imprimiendo la boleta desde la web de ATER.

¿Qué medios de pago pone ATER a disposición de los contribuyentes?

ATER ofrece una amplia variedad de opciones de pago, tanto digitales como presenciales:

Pago presencial sin boleta: En sucursales de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT. Esta opción permite abonar mediante tarjeta de débito, QR de billeteras virtuales, o efectivo.

Pago online: A través de Home Banking (Red Link y Banelco) o en PlusPagos.com y/o su app. Esta última opción permite abonar mediante tarjeta de débito o QR de billeteras virtuales.

Débito automático: Adhiriendo el impuesto a una cuenta bancaria.

Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Canales de ATER para consultas y asistencia personalizada:

Teléfono: 0810-888-2837 (Servicio de Asistencia al Ciudadano), de lunes a viernes de 8 a 13 h.

Correo electrónico: [email protected].

Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, con acceso 24 horas los 365 días del año para la realización de gestiones y trámites digitales.

Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.