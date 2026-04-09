Paraná: comenzaron las jornadas participativas para el nuevo Plan Urbano Ambiental

Vecinos, profesionales y autoridades municipales se reunieron en la Sala Mayo para definir los ejes estratégicos del crecimiento de la ciudad con un enfoque en el consenso y la sostenibilidad.

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La ciudad de Paraná inició un proceso clave para su desarrollo a largo plazo con la apertura de las Jornadas Participativas del Plan Urbano Ambiental en la Sala Mayo. Este encuentro busca consolidar una planificación urbana que no se limite exclusivamente a un Código Urbanístico, sino que funcione como una visión integral de ciudad que determine hacia dónde y con qué recursos se expandirá la capital provincial. El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que el objetivo central es pensar el futuro de Paraná mediante el diálogo y la articulación entre las distintas instituciones locales.

La iniciativa se plantea como una política de Estado sostenida en el tiempo, diseñada para trascender los mandatos gubernamentales y garantizar un crecimiento ordenado. Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura, enfatizó que el mayor desafío de la gestión actual es generar este plan bajo un marco de consenso y participación ciudadana real. En este sentido, la colaboración de los Colegios de Profesionales y las comisiones vecinales resulta fundamental para que los cambios técnicos cuenten con el respaldo y la mirada de quienes habitan el territorio.

Desde las organizaciones civiles destacaron la importancia de que estos acuerdos cuenten con el presupuesto necesario para concretar las transformaciones proyectadas. Con el fin de profundizar este proceso, se convocó a la comunidad a una segunda jornada de debate el próximo 21 de abril, también en la Sala Mayo. Los interesados pueden realizar su inscripción previa y participar a través de una encuesta digital donde se evalúan los ejes temáticos y la calidad ambiental, permitiendo que cada vecino sugiera cambios y priorice las necesidades de su zona.(Informe Litoral)