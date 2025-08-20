General Ramírez se prepara para la Feria de las Carreras 2025

Este jueves, la Biblioteca Popular, Luis Etchevehere abrirá sus puertas para orientar a estudiantes y familias en la elección de su futuro académico.

Facebook Twitter WhatsApp

General Ramírez se convertirá este jueves 21 de agosto en el epicentro del futuro profesional de la región. De 9:00 a 15:00, la Biblioteca Popular, Luis Etchevehere será la sede de la Feria de las Carreras 2025, un evento diseñado para que estudiantes, docentes y familias exploren las diversas opciones educativas disponibles.

La feria contará con la participación de varias instituciones de renombre, como la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD). Los representantes de cada casa de estudios estarán presentes para brindar información detallada sobre sus ofertas académicas.(Informe Litoral)