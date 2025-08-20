YPF profundiza descuentos en combustibles con su app y apuesta por la carga nocturna

YPF implementó nuevas rebajas en los precios de sus combustibles a través de su aplicación, con el objetivo de fomentar la carga de nafta y diésel durante la madrugada y equilibrar su operación. A partir de este miércoles 20 de agosto, los descuentos se duplicaron, ofreciendo un beneficio del 6% a quienes paguen con la app de la compañía, un incremento notable respecto al 3% anterior.
La medida fue anunciada por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien explicó que la estrategia busca reducir las pérdidas que se generaban en el turno nocturno. «Con esa baja del 3%, en menos de un mes, logramos reducir las pérdidas en un 40%», detalló Marín, lo que motivó a la empresa a profundizar el beneficio.
El nuevo esquema de descuentos se aplica a las cargas realizadas por particulares hasta las 6 de la mañana, con un límite de 150 litros por aplicación por mes.
Además, la compañía decidió ofrecer un beneficio aún mayor en las estaciones que cuentan con el servicio de autodespacho. En estos puntos, el descuento alcanza un 9%, sumando un 3% adicional al 6% de la aplicación. Actualmente, siete estaciones de servicio en todo el país ofrecen este servicio, incluyendo puntos clave en CABA, Santa Fe y Mendoza.
Con esta movida, YPF busca no solo optimizar su operación nocturna, sino también impulsar el uso de su plataforma digital y consolidarse como una alternativa competitiva en el mercado de combustibles.
COMENTÁ LA NOTA