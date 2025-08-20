Paraná será sede del Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria

El evento busca fortalecer el trabajo en red y la colaboración entre el Municipio, la universidad y organizaciones sociales.

Facebook Twitter WhatsApp

Paraná será la anfitriona del Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria: Redes en Acción, un evento de dos jornadas que tiene como objetivo poner en valor el trabajo conjunto entre el municipio, la facultad y las redes comunitarias. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), busca ser un espacio de encuentro, intercambio y formación para quienes trabajan en el territorio.

Según Nadia Bilat, secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, el congreso ofrecerá herramientas para que las redes puedan potenciar su trabajo, compartiendo conocimientos y experiencias. La propuesta se basa en la convicción de que el trabajo en red es una apuesta política y ética por la colaboración, la horizontalidad y el protagonismo de las comunidades.

Mesas de trabajo y paneles temáticos

El congreso contará con un cronograma variado que incluye mesas de trabajo, paneles y dinámicas colectivas. Las mesas de trabajo abordarán temáticas clave para la intervención social, como:

Salud Mental y Juventudes : con foco en autolesiones y consumos problemáticos.

: con foco en autolesiones y consumos problemáticos. Derecho a la educación .

. Salud Comunitaria y ESI .

. Acceso y seguridad alimentaria .

. Comunicación y Participación .

. Integración Sociourbana y Ambiente.

Además, se realizarán tres paneles con destacados exponentes. El Panel 1: Gestión Comunitaria: Redes, Estado y Comunicación contará con la participación de expertos en trabajo social, administración pública y comunicación. El Panel 2: Experiencias territoriales en localidades de la región presentará casos de éxito de organizaciones como la Red Alto Verde de Santa Fe y la Confederación de Prevención de las Adicciones del NOA.

Por último, el Panel 3: Experiencias de Redes Locales se centrará en el trabajo de redes de Paraná como la Red CREER, la Red Intersectorial Puerto Viejo, la Red Oeste y la Red Sur. Los expositores compartirán sus experiencias y los desafíos que enfrentan en temas como la educación, la salud, la prevención de suicidios y la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. El congreso promete ser un espacio enriquecedor para fortalecer la construcción colectiva de estrategias de transformación social.(Informe Litoral)