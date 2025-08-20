Sindicatos universitarios confirman nuevos paros para visibilizar el conflicto salarial

Facebook Twitter WhatsApp

Los gremios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, agrupados en AGDU y Apuner, anunciaron un plan de lucha que incluye paros semanales de 48 horas. La medida fue resuelta en un plenario de la CONADU para mantener la presión sobre el gobierno en el marco del conflicto salarial y presupuestario.

Los paros, sin asistencia a los lugares de trabajo, se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Jueves 21 y viernes 22 de agosto .

. Martes 26 y miércoles 27 de agosto .

. Lunes 1 y martes 2 de septiembre.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) informó que el objetivo de estas medidas es «visibilizar el conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales». Además, la organización gremial no descarta la convocatoria de una Tercera Marcha Federal Universitaria para la tercera semana de septiembre. Esta movilización sería en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al veto que el gobierno nacional ha anticipado.

Por su parte, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) se sumó a las medidas de fuerza, enfatizando que “sin salarios dignos no hay Universidad de calidad”. Desde el gremio remarcaron la necesidad de que todos los actores del sistema educativo y la sociedad civil se unan para «sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad».(APF Digital)