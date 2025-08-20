«Homo Argentum» se convierte en un fenómeno de taquilla y debate social

La película dirigida por Cohn y Duprat superó el medio millón de espectadores en cinco días y generó una intensa polémica que llegó a la esfera política.

La película argentina «Homo Argentum» se ha posicionado como un éxito cinematográfico sin precedentes en el cine local. Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, la cinta superó los 527.879 espectadores en solo cinco días, marcando un hito que la ubica entre los estrenos más exitosos de los últimos años en el país.

El rendimiento en taquilla ha sido notable desde su debut el jueves pasado. La película se instaló como la cuarta más vista en un primer día en la historia del cine nacional y ostenta el tercer mejor arranque del año 2025. Los números sugieren que «Homo Argentum» superará rápidamente a otros grandes éxitos, consolidando su lugar en la historia reciente de la cartelera.

Entre la sátira y el debate político

Más allá de su éxito comercial, la película ha provocado un intenso debate en ámbitos culturales y en redes sociales. El film, compuesto por 16 viñetas satíricas que exploran la idiosincrasia argentina, ha sido interpretado por muchos como un espejo de ciertos rasgos «negativos» del ser nacional. Usuarios en redes sociales destacaron la audaz crítica social, mientras que otros sectores manifestaron incomodidad por la potencia de su diagnóstico.

La repercusión del film trascendió el ámbito artístico y llegó a la política. El presidente Javier Milei organizó una función especial para su gabinete y legisladores, y luego utilizó su cuenta en la red X para opinar sobre la película. El mandatario asoció la sátira de Cohn y Duprat a una crítica a lo que él denomina «kukas» y «progresía woke», celebrando que la producción haya alcanzado su éxito sin financiamiento estatal. El fenómeno de «Homo Argentum» demuestra cómo una obra puede trascender la pantalla para convertirse en un tema de debate transversal en la sociedad.