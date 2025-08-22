Motociclista herido tras un choque en General Ramírez

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Presidente Illía y Triunvirato.

Un joven de 20 años que circulaba en motocicleta resultó herido tras chocar contra un automóvil en la noche de este jueves en la ciudad de General Ramírez. El accidente tuvo lugar en la esquina de Presidente Illía y Triunvirato.

Según el reporte policial, la colisión involucró a un automóvil Fiat Mobi, conducido por una mujer de 42 años, y una motocicleta Corven de 150 cilindradas, al mando del joven. El motociclista sufrió lesiones que, en principio, serían de carácter leve.

En el lugar, trabajó personal de la Comisaría de General Ramírez para asistir a los implicados. (Informe Litoral)