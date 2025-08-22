El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad por escándalo de corrupción

La decisión se tomó luego de la filtración de audios que denunciaban un presunto esquema de coimas y llevó a la remoción de su titular, Diego Spagnuolo.

El gobierno nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego del escándalo desatado por la filtración de audios que revelaban un supuesto esquema de sobornos y recaudación ilegal en el organismo. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, designa al Dr. Alejandro Alberto Vilches como interventor. Su primera tarea será realizar una profunda auditoría en el área para investigar las denuncias.

Según Adorni, la decisión busca «romper» con el uso de las pensiones por invalidez como una «caja de la política» para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. La intervención se produce un día después de la remoción de Diego Spagnuolo, quien hasta ese momento era el titular de la ANDIS.

La salida de Spagnuolo se precipitó tras la difusión de audios en los que él mismo describía un sistema de supuestas coimas a empresas proveedoras del Estado, principalmente en el sector de medicamentos. En las grabaciones, que ya son objeto de una investigación judicial a cargo del fiscal Franco Picardi, se mencionan prácticas en las que operadores solicitaban dinero a cambio de facilitar contratos. Spagnuolo aseguraba que estas maniobras se realizaban a sus espaldas.

El escándalo también generó un fuerte cruce político. La oposición en la Cámara de Diputados votó a favor del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que el Gobierno califica como una «maniobra» para generar inestabilidad económica y ganar rédito electoral. La discusión sobre el veto pasará ahora al Senado.

