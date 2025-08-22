Lamentable: aseguran que municipales se negaban a hacer un sepelio sino les pagaban

Sucedió en el Cementerio Municipal de Ramírez y los responsables serían algunos de los trabajadores del lugar. Un exfuncionario fue involucrado y salió a desmentir su participación.

Un grupo de trabajadores del Cementerio Municipal se habría negado a proceder con un sepelio si los familiares del difunto no les hacían un pago, de manera informal, supuestamente pactado con anterioridad. En ese momento, al ver que no procedían con el trabajo, un empleado de la empresa funeraria habría hecho el desembolso solicitado.

El hecho sucedió en General Ramírez, departamento Diamante y se dio conocer públicamente gracias a que los responsables del cobro indebido involucraron a un exfuncionario como quien dio la autorización -mediante una nota- para que efectúen dicho cobro.

Ante ello, Roberto «Tito» Riffel, exvicentendente y exsecretario de Servicios Públicos salió a desmentir completamente los dichos. Argumentó que «no presentaron ningún papel» del supuesto aval y reclamó que no se involucre su «buen nombre y honorabilidad en este caso de corrupción».

Según contó en el canal de cable local (Canal 6 RCV), el dirigente se reunió con la propia intendenta, Flavia Pamberger para comentarle lo sucedido y solicitar que se tomen las medidas correspondientes con él o los involucrados.

Tras conocerse la noticia, causó revuelo en las redes sociales y muchos ciudadanos pidieron que se difundan los nombres de los responsables y que sean desplazados del lugar. Además, surgió el interrogante si fue este el único caso o si ya sucedió con alteridad un cobro irregular por parte del encargado y algunos trabajadores del cementerio. (Informe Litoral)

