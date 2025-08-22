Senasa actualiza norma para reducir el uso de envases en agroquímicos

La nueva medida permite la venta a granel de más de 1.450 productos, lo que simplifica la logística y reduce los residuos.

Facebook Twitter WhatsApp

El Senasa actualizó la Resolución 245/2021 para autorizar la comercialización de sustancias activas y productos formulados a granel y en envases retornables en todo el país. Esta modificación, oficializada hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 614/2025, es una medida clave para el sector agropecuario y el medio ambiente.

La principal novedad es la inclusión de productos de la Clase II de peligro agudo, identificados con la banda toxicológica amarilla. Esta ampliación permite incorporar más de 1.450 nuevos productos, muchos de ellos de gran volumen de venta en el país, lo que podría reducir drásticamente la cantidad de envases que necesitan ser gestionados.

Beneficios económicos y ambientales

La disminución en el uso de envases genera un doble beneficio: por un lado, reduce costos y simplifica la logística para productores y elaboradores. Por otro, disminuye significativamente el volumen de residuos, lo que alivia la presión sobre los sistemas de gestión de envases vacíos.

Además, la nueva resolución simplifica los trámites al eliminar la exigencia de presentar un Certificado de Homologación del Prototipo de Envase, un requisito que no era competencia del Senasa. Esta supresión se enmarca en un proceso de simplificación y facilitación de procedimientos, reduciendo así los costos logísticos para el sector.

Del archivo: Anuncian un fin de semana fresco y con cielo despejado