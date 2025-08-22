Semana de Emprendimiento e Innovación 2025: invitan a estudiantes y docentes

El evento gratuito se realizará del 1 al 4 de septiembre. Habrá actividades en Paraná y Villa Libertador San Martín. Organiza el Consorcio AFIDEER, integrado por el sector privado y universidades.

Del 1 al 4 de septiembre, el Consorcio AFIDEER (Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos) organiza la “Semana del Emprendimiento e Innovación”, un ciclo de encuentros académicos y empresariales que reunirá a estudiantes, docentes, emprendedores y profesionales de toda la región en diferentes puntos de la provincia.

La iniciativa, impulsada por universidades y el sector privado, tiene como objetivo fortalecer el ecosistema emprendedor y promover la cultura de la innovación. La participación en todas las actividades es gratuita, aunque requiere inscripción previa en cada jornada a través de formularios en línea.

Los organizadores destacaron que el evento está dirigido a estudiantes, docentes, emprendedores, profesionales, representantes de empresas e instituciones, así como a toda persona interesada en la innovación y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Con este programa, la Semana de Emprendimiento e Innovación 2025 se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan generar impacto en la provincia a partir de la creatividad, el conocimiento y la colaboración.

Una agenda cargada de actividades

Las actividades comenzarán el lunes 1 de septiembre en la Universidad Adventista del Plata, en Villa Libertador San Martín, con la realización del VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales (CIEACE) 2025, de 14:30 a 18:30, que convocará a académicos y estudiantes para debatir tendencias en gestión y desarrollo empresarial.

El martes 2, la agenda continuará en Paraná con la presentación del libro “Grandes historias de PyMEs industriales III. Estudios de casos de las empresas de la provincia de Entre Ríos”, a cargo del Dr. Rubén Andrés Ascúa, rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). La actividad se desarrollará de 18:00 a 20:00 en el Auditorio Amanda Mayor de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

La tercera jornada, el miércoles 3 de septiembre, estará dedicada a la educación y la innovación para el emprendedor. Tendrá lugar de 15:00 a 18:00 en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, donde se abordarán herramientas y experiencias para potenciar la formación emprendedora en la región.

Finalmente, el jueves 4 de septiembre se realizará la Jornada Final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2025, de 9:00 a 17:00, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Este encuentro reunirá a los equipos participantes del desafío, con la premiación de las propuestas más innovadoras.

Inscribite para cada día acá.

Síntesis del Programa de actividades

📅 1 de septiembre – VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales (CIEACE) 2025

⏰ 14:30 a 18:30 hs

📍 Universidad Adventista del Plata – 25 de Mayo 99, Villa Libertador San Martín, Entre Ríos

🔗 Inscripción: Formulario aquí

📅 2 de septiembre – Presentación del libro “Grandes historias de PyMEs industriales III. Estudios de casos de las empresas de la provincia de Entre Ríos”

👤 A cargo del Dr. Rubén Andrés Ascúa, rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf)

⏰ 18:00 a 20:00 hs

📍 Auditorio Amanda Mayor, Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos – Av. Ramírez 1143, Paraná

🔗 Inscripción: Formulario aquí

📅 3 de septiembre – Jornada de Educación e Innovación para el Emprendedor

⏰ 15:00 a 18:00 hs

📍 Aula Magna UCA – Sede Paraná – Buenos Aires 239, Paraná

🔗 Inscripción: Formulario aquí

📅 4 de septiembre – Jornada Final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2025

⏰ 9:00 a 17:00 hs

📍 Centro Provincial de Convenciones (CPC) – Gral. José de San Martín 15, Paraná

🔗 Inscripción: Formulario aquí

Sobre el Consorcio AFIDEEER

El Consorcio AFIDEER (Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos) es una alianza estratégica con el objetivo de articular el conocimiento académico con el sector productivo y financiero de la provincia. Su conformación surge como resultado de un proceso colaborativo iniciado en 2019, con un impulso decisivo durante el Congreso AFIDE 2024, realizado en Paraná y en la Universidad Adventista del Plata (UAP).

AFIDEER se propone como una plataforma interinstitucional para potenciar proyectos de innovación, redes de emprendedores y experiencias colaborativas con impacto territorial, con una mirada situada en los desafíos propios de Entre Ríos.

El consorcio está presidido por el empresario Héctor Motta, presidente del Grupo Motta, y cuenta con el apoyo de universidades entrerrianas como vicepresidencias, incluyendo la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, la Universidad Católica Argentina (UCA) sede Paraná y la Universidad Adventista del Plata (UAP). También participan instituciones estratégicas como la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, el Polo Tecnológico del Paraná y el Banco de Entre Ríos.

