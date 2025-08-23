Concejales del PJ se solidarizaron con los trabajadores del Cementerio Municipal de Ramírez

Fue tras las críticas por supuestos cobros indebidos por parte de algunos de ellos. Los ediles dieron cuenta de las tareas "insalubres que enfrentan sin los elementos necesarios". Prometieron promover legislación pensada en los trabajadores y no en la "rosca política".

En los últimos días fue noticia un supuesto cobro indebido realizado por trabajadores del Cementerio Municipal de General Ramírez mientras realizaban un sepelio. Al ser involucrado un exfuncionario municipal, este salió con los tapones de punta para «defender su buen nombre y honor».

En ese marco, los integrantes del bloque de concejales de Más para Entre Ríos (PJ), emitieron un comunicado en el que expresaron su «solidaridad con los trabajadores municipales».

Mediante una nota, que también fue enviada a Informe Litoral, aprovecharon para expresar su «pesar si alguna familia atravesó un mal momento en la despedida de un ser querido«, en referencia a este supuesto cobro.

No obstante y en disidencia con muchos de los testimonios, al menos en redes sociales, manifestaron «la más sincera solidaridad y apoyo a los trabajadores municipales, quienes a diario en oportunidades enfrentan condiciones laborales muy difíciles. Su tarea es fundamental para la comunidad y su esfuerzo merece ser reconocido y protegido», aseguraron.

Continuando con la fuerte defensa a los empleados, dieron cuenta que las condiciones en las que trabajan en el cementerio «no son nuevas ni ajenas y durante su gestión poco se hizo para revertir esta realidad», en referencia a Roberto «Tito» Riffel, quien fue viceintendente y secretario de Servicios Públicos.

«Hoy los empleados del cementerio trabajan sin las herramientas necesarias, sin ropa adecuada, y muchas veces deben realizar tareas tan delicadas como la reducción de cuerpos sin equipos de protección, utilizando su propia ropa y viéndose obligados a desecharla luego«, aseguraron los concejales del PJ.

En ese contexto sostuvieron que «lo ocurrido no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de la falta de previsión y de normas claras para tareas insalubres. Mientras los trabajadores municipales se exponen a riesgos en empleos mal remunerados y sin la protección correspondiente, algunos prefieren usar esta situación para disputas de internas de un partido político«, indicaron en referencia a la interna en la Alianza Ramirense.

Por último dejaron una promesa: «Desde nuestro bloque vamos a insistir en que estas problemáticas se legislen y se resuelvan pensando en los trabajadores, no en la rosca política«. (Informe Litoral)

