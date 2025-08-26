El rector de la UNER pidió licencia para ser candidato a diputado nacional

Andrés Sabella se aleja de su cargo hasta las elecciones de octubre y deja la gestión en manos de la vicerrectora Gabriela Andretich.

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, solicitó una licencia sin goce de sueldo para dedicarse a su campaña electoral. Sabella es candidato a diputado nacional por la lista Fuerza Entre Ríos, que encabeza Guillermo Michel. Su pedido de licencia será tratado por el Consejo Superior de la Universidad este viernes y, de aprobarse, se extenderá desde el 1° de septiembre hasta el 26 de octubre, el día de las elecciones.

Aunque no existe una normativa que lo obligue a dejar su cargo para ser candidato, Sabella consideró que la licencia era un paso necesario. Su decisión se da después de que la consejera estudiantil Guadalupe Vega, del Movimiento Nacional Reformista (MNR), le pidiera públicamente que tuviera ese «gesto». Esta postura fue apoyada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual Sabella fue decano.

Durante su ausencia, el Rectorado quedará en manos de la vicerrectora Gabriela Andretich, quien acompañó a Sabella en sus dos mandatos. Andretich, proveniente de la Facultad de Ciencias de la Educación, se convertirá así en la primera docente de su unidad académica en ocupar el cargo de rectora, aunque de manera interina.