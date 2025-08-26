Mercado de pases en Boca: entre ofertas, ventas truncas y salidas inminentes

Boca Juniors ha enderezado su rumbo con dos victorias consecutivas que lo han posicionado en la zona de clasificación tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual. Mientras el equipo de Miguel Ángel Russo busca la cima, la dirigencia trabaja activamente en el mercado de pases, con varias operaciones en marcha que podrían redefinir la plantilla de cara al próximo semestre.
En las últimas horas se aceleraron varias gestiones para desprenderse de futbolistas. El lateral uruguayo Marcelo Saracchi, que no está en los planes del cuerpo técnico, se irá a préstamo al Celtic de Escocia hasta fines de 2026. Por otro lado, el mediocampista Vicente Taborda es pretendido por clubes de Grecia e Italia, como el Panathinaikos y el Hellas Verona. Su salida parece inminente, aunque resta definir cuál de las ofertas será aceptada.
Una operación que no prosperó fue la de Kevin Zenón. El Olympiacos de Grecia se había interesado por el jugador, pero la oferta de 7 millones de dólares con bonus adicionales no se concretó, por lo que el ex Unión de Santa Fe continuará en el club con su futuro incierto. Además, se supo que un club de Emiratos Árabes Unidos podría hacer una oferta millonaria por el delantero Miguel Merentiel, y en Boca estarían dispuestos a negociar si la cifra se acerca a los 10 millones de dólares.
El club también se prepara para una importante «limpieza» del plantel al finalizar el año, con varios contratos que no serán renovados. Entre los nombres que se irían se encuentran el arquero Sergio «Chiquito» Romero, cuyo vínculo finaliza en diciembre, y el defensor Cristian Lema, quien ya fue apartado del plantel. Otros que tienen los días contados son el arquero Javier García, cuyo contrato también vence a fin de año, y el lateral Frank Fabra, que pondrá fin a una década en el club.
La lista de posibles salidas se completa con Ignacio Miramón, por quien no se haría uso de la opción de compra, y otros jugadores que, aunque aún no tienen ofertas firmes, podrían ser declarados prescindibles por el cuerpo técnico, como Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson.(Infobae)
