Nuevos topes para el efectivo: cuánto se puede retirar por cajero en abril

Las entidades financieras actualizaron los límites diarios de extracción ante el avance de la inflación y la mayor demanda de billetes, con montos que en algunos casos superan los cuatro millones de pesos.

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El panorama de la extracción de dinero en efectivo en Argentina presenta cambios significativos para este mes de abril, impulsados por la necesidad de los bancos de adaptar sus estructuras a la realidad económica actual. Si bien los pagos digitales y las billeteras virtuales ganaron un terreno irreversible en el consumo cotidiano, las terminales automáticas mantienen su relevancia estratégica gracias a su operatividad constante. Esta actualización en los techos permitidos busca no solo facilitar el acceso a la moneda física, sino también reducir la frecuencia con la que los usuarios deben acudir a las sucursales, optimizando la logística de las entidades.

En la cima de las capacidades operativas se encuentra el Banco Galicia, que permite a sus clientes movilizar hasta 4.400.000 pesos diarios si se combinan las gestiones en terminales de autoservicio y cajeros tradicionales. Le siguen en volumen el Banco Santander, que ofrece techos de hasta 3.600.000 pesos para perfiles pyme, y el BBVA junto al Supervielle, ambos con un tope máximo de 2.000.000 de pesos. Otras instituciones de gran envergadura como el Banco Nación, el Hipotecario y el Macro fijaron su límite en el millón de pesos por jornada, mientras que el Banco Provincia maneja un esquema que llega hasta los 800.000 pesos dependiendo de la configuración personal de cada cliente.

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Un fenómeno destacado en esta renovación de límites es la consolidación de las extracciones sin tarjeta de débito. A través de códigos QR o validaciones biométricas desde las aplicaciones móviles, bancos como el Ciudad o el Macro permiten retirar sumas considerables, fomentando una mayor seguridad al evitar el uso del plástico físico. No obstante, existe una brecha marcada cuando el usuario utiliza cajeros que no pertenecen a su propia entidad. En la mayoría de los casos, los retiros en redes ajenas, ya sea Link o Banelco, sufren una restricción drástica que suele situarse en los 60.000 pesos diarios, una cifra significativamente menor a la disponible en terminales propias.

Finalmente, el ecosistema se completa con la alternativa de retiro en comercios adheridos, un servicio que se volvió fundamental para descongestionar los bancos. Tanto las entidades tradicionales como las billeteras virtuales, con Mercado Pago a la cabeza, coinciden en un tope de 170.000 pesos para esta modalidad de «extra cash». Esta diversificación de canales, sumada a la posibilidad de gestionar aumentos de límites de manera temporal desde el home banking, refleja un sistema financiero que busca equilibrar la digitalización con una gestión del efectivo más ágil y adaptada a los requerimientos del usuario actual.