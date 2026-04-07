Esclarecieron el robo de una herramienta tras intensos controles policiales en Diamante

La División de Investigaciones recuperó un elemento de construcción sustraído durante el fin de semana de Pascuas y advirtió sobre los riesgos legales de comprar artículos de origen desconocido.

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En el marco de los operativos especiales de prevención desarrollados durante el domingo de Pascuas, la Policía de Entre Ríos desplegó una serie de acciones articuladas en distintos puntos de la ciudad de Diamante para garantizar la tranquilidad de los vecinos. Según se expresó a Informe Litoral, este dispositivo de seguridad permitió una respuesta inmediata de la División de Investigaciones ante la denuncia por la falta de una regla de albañilería, la cual había sido retirada de una obra en construcción que no presentaba medidas de protección.

Tras seguir las directivas del Ministerio Público Fiscal, los efectivos recolectaron pruebas determinantes que permitieron identificar a los responsables del hurto y localizar el objeto en el barrio Urquiza. La herramienta estaba en posesión de un vecino que, según las primeras averiguaciones, desconocía la procedencia ilícita de la compra. Tras confirmar que se trataba del elemento denunciado, los agentes procedieron al secuestro formal para que pueda ser restituido a su propietario original a la brevedad.

A raíz de este episodio, la institución policial emitió un comunicado para recordar a la población la importancia del compromiso social en la lucha contra la inseguridad. Se enfatizó que la ciudadanía no debe acceder a ofertas comerciales dudosas para evitar formar parte de la cadena delictiva. Finalmente, las autoridades recalcaron que, ante cualquier ofrecimiento de artículos sospechosos, los vecinos deben dar aviso urgente a la policía para colaborar con el mantenimiento de la seguridad general en la zona.