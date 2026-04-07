Paraná: brutal agresión y detención irregular de un menor del Club San Agustín

Un jugador de la categoría Sub 13 fue salvajemente golpeado por vecinos que lo acusaron falsamente de robo y, al llegar la policía, terminó esposado pese a sus graves heridas.

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La comunidad deportiva de Paraná se encuentra en estado de alerta tras el violento episodio que sufrió Axel Clou, un adolescente de 13 años perteneciente al Club San Agustín. El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando el joven participaba de una «pijamada» junto a sus compañeros de equipo. Mientras el grupo de amigos salió a la calle para comprar gaseosas para la cena, fueron interceptados por un grupo de vecinos que, bajo la acusación infundada de presuntos robos en la zona, arremetieron contra el menor con una ferocidad alarmante.

La gravedad del ataque no solo reside en la violencia física ejercida por los adultos, sino también en el polémico e indignante accionar de las fuerzas de seguridad. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar del conflicto, en lugar de brindar asistencia médica inmediata a la víctima o resguardarla de los agresores, procedieron a esposar al menor de edad.

Actualmente, Axel permanece internado en el Hospital San Roque, donde su estado de salud es seguido de cerca por especialistas. El foco médico está puesto en la realización de estudios oftalmológicos de alta complejidad, necesarios para determinar si las lesiones sufridas en su rostro han dejado secuelas permanentes en su visión. El Club San Agustín emitió un comunicado oficial manifestando su total solidaridad con la familia Clou y exigiendo celeridad en el proceso judicial.

La Justicia ya ha tomado intervención en el caso tras la radicación de la denuncia formal. Se ha iniciado una investigación penal para identificar a cada uno de los responsables de la agresión física. Mientras tanto, el entorno del club y los vecinos de la ciudad se mantienen movilizados bajo la premisa de que «son chicos del club», desmintiendo tajantemente cualquier vínculo del adolescente con hechos delictivos y exigiendo que el ataque no quede impune.(Con información Ahora)