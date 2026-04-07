El desafío del destete: cómo evitar las pérdidas ocultas que cuestan millones a la ganadería

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La rentabilidad en los sistemas de cría bovina en Argentina no depende únicamente de lograr que la vaca quede preñada, sino de la capacidad del productor para minimizar las mermas que ocurren entre el tacto rectal y el destete. Según el médico veterinario Ricardo Chayer, la meta biológica de «un ternero por vaca y por año» resulta ineficiente si no se consideran las variaciones regionales y las mermas naturales. El enfoque moderno debe trasladarse hacia un índice de destete objetivo, basado en un seguimiento quirúrgico de cada etapa del ciclo reproductivo para identificar dónde se pierde realmente el capital productivo.

La anatomía de estas pérdidas revela que muchas veces se confunden los problemas de baja tasa de concepción con abortos, cuando en realidad es más económico y efectivo trabajar sobre la preñez inicial. Las mermas se dividen en periodos críticos: el fetal temprano, usualmente afectado por enfermedades venéreas como Trichomoniasis o Campylobacter, y el fetal tardío, vinculado a agentes infecciosos como Brucelosis o Leptospirosis. En la etapa posterior al nacimiento, la diarrea neonatal surge como la principal amenaza, especialmente en vaquillonas, donde una letalidad superior al 5% es un indicador directo de fallas en los protocolos de tratamiento o en la detección temprana por parte del personal.

Para contrarrestar estas pérdidas «invisibles», se propone la implementación de programas de monitoreo con grupos centinela. Este método consiste en seleccionar un lote representativo de vacas preñadas para realizarles seguimientos mensuales y análisis serológicos comparativos. Al guardar suero de las vacas al inicio de la temporada (línea de base), ante un caso de aborto es posible comparar los títulos de anticuerpos y confirmar el agente causal de forma inmediata, permitiendo intervenciones precisas en el resto del rodeo que eviten una sangría mayor de terneros.

Finalmente, la profesionalización de la ganadería actual exige la digitalización de los registros y el uso de datos en tiempo real. El uso de aplicaciones móviles para georreferenciar bajas, identificar a las «vacas cola» para darles un manejo nutricional diferenciado y pesar a los terneros al nacer para evaluar la facilidad de parto de los toros, son herramientas determinantes. La inversión en un seguimiento veterinario especializado resulta marginal frente al impacto económico de recuperar entre un 5% y un 10% del índice de destete, transformando la cría en una construcción diaria basada en certezas técnicas y no en el azar.