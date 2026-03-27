Abrieron las inscripciones para las Becas Progresar 2026 con nuevos montos y requisitos obligatorios

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A través de la Resolución 172/2026, el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de inscripción para las Becas Progresar 2026, introduciendo actualizaciones tanto en los haberes como en las condiciones de permanencia. El cronograma de inscripción presenta fechas diferenciadas según el nivel educativo: para la Educación Obligatoria, el plazo rige desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril; mientras que para Educación Superior y Enfermería, el período será del 6 al 30 de abril. Por último, la línea de Formación Profesional mantendrá una ventana más extensa, habilitada desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

El monto del beneficio se actualizó a 35.000 pesos mensuales para todas las categorías. La duración del pago estará sujeta al momento de ingreso al sistema, otorgando hasta 12 cuotas para quienes se inscriban en la primera convocatoria y un máximo de 6 meses para los beneficiarios de la segunda etapa. En cuanto a los requisitos económicos, se mantiene el tope de ingresos familiares, los cuales no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, los aspirantes deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal demostrable.

Una de las novedades más relevantes de esta edición es la obligatoriedad de informar cualquier modificación en la situación académica, laboral o familiar en un plazo máximo de 30 días. Este trámite debe realizarse a través de los canales oficiales como la plataforma Progresar, la ANSES o la aplicación Mi Argentina. De esta manera, el programa busca fortalecer el seguimiento de la trayectoria educativa de los estudiantes, garantizando que el apoyo económico se ajuste de manera dinámica a la realidad de cada beneficiario durante el ciclo lectivo.