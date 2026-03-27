Se demora el regreso de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

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El proceso judicial contra la abogada santiagueña Agostina Páez sufrió un revés que posterga su retorno a la Argentina por al menos dos semanas. Aunque se había avanzado en un acuerdo para cumplir tareas comunitarias y el pago de una reparación económica, la filtración del monto de dicha compensación —estimada en 150.000 dólares— generó rechazo en la opinión pública brasileña. Ante la sospecha de que el pago evitaría una condena penal, la fiscalía dio marcha atrás y pidió al juez que dicte una sentencia firme antes de flexibilizar las medidas cautelares.

A pesar de que Páez manifestó su deseo de regresar a Santiago del Estero y pidió disculpas públicas, la nueva postura del Ministerio Público Fiscal puso en pausa el beneficio de libertad. La joven de 29 años deberá permanecer en Brasil con tobillera electrónica hasta que el magistrado defina si mantiene el acuerdo original o endurece las condiciones del juicio oral. El caso se ha vuelto un punto sensible en Brasil, donde las autoridades buscan garantizar que la resolución no sea vista como un arreglo monetario para eludir un delito de carácter racial.