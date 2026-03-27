El Gobierno nacional autorizó el incremento de bioetanol en las naftas para frenar la suba de precios

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El Gobierno nacional formalizó una modificación estratégica en la composición de los combustibles líquidos mediante la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía. La normativa habilita a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, con el objetivo principal de atenuar el impacto de las variaciones del precio del petróleo crudo en el mercado interno. Para implementar este cambio sin afectar el rendimiento de los motores, las autoridades también ajustaron el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles al 5,6%, brindando así una mayor flexibilidad operativa al sector sin alterar el esquema de obligaciones vigente.

La medida responde exclusivamente al incremento del contenido de bioetanol, un componente renovable, y no implica la incorporación de otros compuestos químicos adicionales. Desde el Ejecutivo aclararon que esta disposición no modifica el corte obligatorio, sino que ofrece una alternativa técnica para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los hidrocarburos tradicionales. Asimismo, informes técnicos subrayan que esta mayor integración de biocombustibles mejora la eficiencia de la combustión y contribuye de manera directa a la reducción de emisiones de monóxido de carbono, alineando la política económica con objetivos de sostenibilidad ambiental.

En lo que respecta al resto del mercado, el Gobierno informó que no habrá cambios en la composición del gasoil, el cual mantiene sus especificaciones técnicas actuales. Cabe destacar que este segmento ya contempla mezclas de hasta un 20% de biodiesel, por lo que la nueva normativa se concentra estrictamente en el segmento de las naftas. Con esta decisión, se busca generar un mecanismo de contención ante el contexto internacional, utilizando el bioetanol como una herramienta para moderar la escalada de precios en los surtidores locales y fortalecer la industria de biocombustibles en el país.