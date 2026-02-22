Monotributo 2026: qué pasa si no hiciste la recategorización a tiempo

Facebook Twitter WhatsApp

Tras el cierre del plazo el pasado 5 de febrero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha los mecanismos de control para los contribuyentes que no actualizaron su situación. El organismo iniciará en marzo la recategorización de oficio, un proceso donde se utiliza la información de facturación electrónica, gastos con tarjetas y consumos de servicios para reubicar a los monotributistas en la escala que les corresponde. Este ajuste se basa en los nuevos topes del régimen simplificado, que este año se incrementaron un 14,28 % siguiendo la inflación del segundo semestre de 2025.

Las sanciones para quienes debían subir de categoría y no lo hicieron pueden ser severas, incluyendo multas de hasta el 50 % del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente. Además, el incumplimiento afecta el «Perfil de Riesgo» del contribuyente, lo que dispara mayores controles y fiscalizaciones futuras. Es importante destacar que si un contribuyente debía bajar de categoría y no realizó el trámite, no recibirá multas, pero quedará obligado a pagar una cuota mensual más alta hasta la próxima ventana de cambios, perdiendo la oportunidad de reducir su carga tributaria.

Para el semestre que abarca de febrero a agosto de 2026, las cuotas presentan una escala que va desde los $42.386 para la Categoría A hasta superar el millón de pesos en la Categoría K para servicios. El pago mensual debe realizarse antes del día 20 de cada mes para evitar intereses. ARCA recordó que la información sobre contratos de alquiler y movimientos bancarios es clave para detectar inconsistencias, por lo que el ajuste de oficio se aplicará de forma directa sobre aquellos perfiles que presenten irregularidades en su declaración.

La próxima oportunidad para recategorizarse será en agosto de 2026, cuando se vuelvan a evaluar los ingresos brutos del período anterior. Hasta que llegue esa fecha, los monotributistas que no cumplieron con la actualización deberán afrontar la categoría asignada por el fisco. Se recomienda a los afectados verificar regularmente su domicilio fiscal electrónico, ya que las notificaciones de cambios automáticos y sanciones se canalizan exclusivamente por esa vía oficial para garantizar la transparencia del proceso recaudatorio.