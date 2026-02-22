Ctera anunció un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

El gremio nacional busca una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la apertura de paritarias, mientras que Agmer confirmó su adhesión a la medida en las escuelas de Entre Ríos.

El escenario educativo para el inicio del ciclo lectivo 2026 ha quedado definido tras la resolución del congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La entidad gremial dispuso un paro nacional docente de 24 horas para el lunes 2 de marzo, fecha prevista para el arranque de las clases en gran parte del país. La medida tendrá un impacto directo en las escuelas de la provincia, ya que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ratificó su adhesión como entidad base, lo que anticipa una jornada sin actividad escolar en el territorio entrerriano.

Los motivos de la protesta se centran en la solicitud de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la apertura de la paritaria nacional para discutir el salario mínimo profesional. Ctera, junto a sindicatos de la CGT como UDA y CEA, reclama también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento en las partidas destinadas a infraestructura y recursos pedagógicos. Los dirigentes señalaron que la falta de convocatoria al diálogo paritario bajo el marco de la Ley 26.075 dificulta la resolución de los conflictos salariales y laborales antes del comienzo del cronograma escolar.

Además del reclamo por los recursos, las organizaciones docentes manifestaron su postura frente al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno Nacional. Los representantes de los trabajadores consideran necesario abrir un debate profundo sobre esta reforma, por lo que el plan de lucha incluirá acciones de difusión durante todo el mes de marzo. El objetivo, según indicaron, es informar a la comunidad educativa sobre los alcances de este proyecto y defender los regímenes jubilatorios y las condiciones de trabajo en el ámbito público.

La dirigencia gremial advirtió que, de no concretarse un llamado urgente a paritarias, el conflicto en el sector podría extenderse durante las semanas siguientes. Con el paro nacional ya ratificado, la atención se centra ahora en la respuesta de las autoridades para establecer canales de negociación que permitan normalizar el ciclo lectivo. Por el momento, la medida del lunes 2 de marzo marca el inicio de un plan de acción que busca garantizar la inversión en el sistema educativo y la recomposición de los haberes docentes en todo el país.