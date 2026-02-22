Alexander «Cacique» Medina es el nuevo director técnico de Estudiantes tras la salida de Domínguez

La dirigencia liderada por Juan Sebastián Verón cerró rápidamente la llegada del entrenador uruguayo, quien asumirá este mismo domingo con el desafío de mantener la competitividad de un equipo que viene de ganar cinco títulos en tres años.

Facebook Twitter WhatsApp

El fútbol argentino se vio sacudido por una transición relámpago en el banco de uno de sus principales protagonistas. Tras la emotiva despedida de Eduardo Domínguez, quien continuará su carrera en el Atlético Mineiro de Brasil, Estudiantes de La Plata no perdió tiempo y confirmó a Alexander Medina como su sucesor. Según supo Informe Litoral, el «Cacique» iniciará su ciclo formalmente con la práctica de este domingo por la tarde, con la mirada puesta en un debut inmediato el próximo miércoles frente a Newell’s Old Boys.

La elección de Medina por parte de la comisión directiva se impuso sobre otros nombres de peso como Martín Demichelis y Martín Palermo. El entrenador uruguayo desembarca en el «Pincha» con una trayectoria probada en el país, destacándose especialmente por su labor en Talleres de Córdoba, donde se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2024. Su llegada implica un cambio de mando en un momento de reconfiguración para el plantel, que además de perder a su DT, sufrió las bajas de figuras clave como Santiago Ascacíbar, transferido a Boca, y Cristian Medina, quien partió hacia el Botafogo de Brasil.

El desafío para el nuevo cuerpo técnico es mayúsculo debido a la «vara alta» que dejó el ciclo saliente. Domínguez se despidió tras casi tres años de éxitos rotundos que incluyeron la obtención de la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones (2024 y 2025) y el Torneo Clausura 2025. Alexander Medina deberá amalgamar su idea de juego con un equipo que tiene la obligación de ser protagonista no solo en el ámbito local, sino también en la Copa Libertadores, competencia donde el club platense busca superar su actuación del año pasado tras haber alcanzado los cuartos de final.

Con este movimiento, la gestión de Verón apuesta por un perfil de liderazgo fuerte y una propuesta futbolística intensa para sostener la época dorada de la institución. Los hinchas, que el pasado viernes brindaron una cálida ovación a Domínguez en la victoria ante Sarmiento, ahora centran sus expectativas en el debut de Medina. El uruguayo tendrá poco margen de adaptación en un calendario ajustado, pero cuenta con el respaldo de una estructura institucional sólida que aspira a seguir sumando estrellas a su palmarés nacional e internacional.