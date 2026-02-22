Lanzan el Registro de Establecimientos Industriales digital para Entre Ríos

A través de un trámite gratuito y obligatorio, todos los establecimientos que desarrollen actividades industriales en la provincia podrán registrarse de manera 100 por ciento digital, a través de la plataforma Mi Entre Ríos.

La inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, permite acceder a beneficios como alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y subsidios en la tarifa eléctrica para pequeñas y medianas industrias. Además, los establecimientos registrados quedan exentos de las percepciones aplicadas por prestadoras del servicio eléctrico en concepto de Tasas Municipales por energía eléctrica.

El alta se realiza por única vez, con una renovación automática cada año siempre que el titular presente entre el 1° de enero y el 30 de abril, una declaración jurada digital confirmando la continuidad de las condiciones declaradas. La implementación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Industria, en el marco de las políticas de simplificación administrativa que impulsa el Gobierno provincial.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó: «En un contexto económico donde la competitividad de recursos define el éxito de los negocios, el Estado tiene la responsabilidad de simplificar y no obstaculizar. La renovación automática del Registro significa menos tiempo en trámites y más tiempo enfocado en producir, invertir y generar empleo».

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi Entre Ríos: https://mientrerios.gob.ar/

Allí, deberá iniciar sesión con cuenta de ARCA, ANSES o Mi Argentina; seleccionar `Nuevo Trámite¿ y luego `Registro de Establecimientos Industriales¿. Una vez allí, se podrá completar el formulario digital y adjuntar la documentación requerida.

La carga total de datos durante este año habilitará la renovación automática en 2027, con la simple confirmación de la información presentada. Para más información, dirigirse al número 343 5290012, o al correo electrónico: [email protected]