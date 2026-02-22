Las prepagas confirmaron aumentos para marzo y las cuotas se alinearon con la inflación

Las empresas de medicina privada comunicaron ajustes de entre el 2,9% y el 3,2% para el próximo mes. La decisión buscó equilibrar el incremento en los costos de insumos y honorarios médicos tras el último índice oficial de precios.

El sistema de salud privado definió el esquema de costos que regirá a partir del próximo mes. Las compañías de medicina prepaga notificaron a sus afiliados incrementos que promediaron el 2,9%, cifra que replicó exactamente la variación inflacionaria de enero informada por el organismo estadístico oficial. Aunque las empresas ya no cuentan con la obligación legal de atar sus aranceles al índice de precios de manera automática, optaron por este porcentaje para evitar un mayor atraso frente a la estructura de gastos operativos.

La actualización de los valores fue cargada en el registro digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, cumpliendo con la normativa de transparencia vigente. Las entidades del sector justificaron el ajuste ante el encarecimiento de los insumos médicos, los alquileres y los servicios tercerizados, factores que impactaron directamente en la cadena de pagos. Este escenario de subas se produjo en un clima de tensión, marcado por las advertencias de la Confederación Farmacéutica Argentina sobre posibles dificultades en la provisión de medicamentos debido a los plazos financieros vigentes.

En el detalle por empresa, la mayoría de las operadoras líderes como Swiss Medical, Medifé, Omint, Galeno y Sancor Salud fijaron sus subas en el 2,9%. Por su parte, Avalian aplicó un 3,2%, mientras que los hospitales Italiano y Alemán también se mantuvieron en la línea del 2,9%. El ajuste más bajo lo registró Luis Pasteur, con un 2,85%. Estas variaciones impactaron de forma diferenciada según el plan contratado, la región y la franja etaria de los usuarios, quienes comenzaron a recibir las comunicaciones formales en sus domicilios electrónicos.

Con este movimiento, el sector intentó mitigar el desfasaje financiero que afecta a prestadores y profesionales. La decisión de las prepagas de seguir el ritmo inflacionario buscó dar sostenibilidad a un servicio que enfrentó crecientes presiones por los costos de la tecnología médica y los acuerdos salariales de los trabajadores de salud. De cara a los próximos meses, la evolución de las cuotas continuará sujeta a la situación financiera general y a la regularización de las deudas con las redes de farmacias y sanatorios.