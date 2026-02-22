El cielo ofrecerá un desfile planetario: seis planetas se alinearán a fines de febrero

Facebook Twitter WhatsApp

La astronomía brindará un espectáculo poco habitual durante el cierre de este mes con lo que se denomina un «desfile planetario». El fenómeno tendrá su pico de mayor visibilidad el sábado 28 de febrero, momento en el que seis planetas del sistema solar se ubicarán en una misma franja del cielo. Desde la Tierra, esta configuración no se verá como una línea recta exacta, sino como un arco suave que se extenderá sobre el horizonte oeste poco después de la puesta del Sol, permitiendo observar varios mundos en una misma región durante la misma noche.

Este evento resulta especial porque reunirá simultáneamente a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De este grupo, cuatro de ellos se podrán distinguir a simple vista, mientras que los dos más lejanos exigirán el uso de instrumentos ópticos. Durante el desfile, Venus y Júpiter destacarán por ser los más brillantes y fáciles de localizar, seguidos por un Saturno de brillo moderado. En cambio, Mercurio aparecerá muy cerca del horizonte, lo que podría dificultar su observación en zonas con edificios altos, mientras que Urano requerirá binoculares y Neptuno solo será perceptible mediante un telescopio.

En Argentina, el fenómeno podrá apreciarse desde casi todo el territorio, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. Para una experiencia óptima, se recomienda buscar sitios alejados de la contaminación lumínica de las ciudades y contar con una vista despejada hacia el oeste. Los especialistas aconsejan iniciar la observación entre 30 y 60 minutos después del atardecer, ya que es el momento ideal en que el cielo se oscurece lo suficiente para que los planetas más tenues comiencen a resaltar frente al fondo estelar.

La alineación planetaria de febrero de 2026 será visible también en gran parte de América, Europa y Asia, convirtiéndose en una de las escenas astronómicas más impactantes de lo que va del año. Para quienes deseen identificar cada cuerpo celeste con precisión, el uso de aplicaciones de astronomía será una herramienta clave para diferenciar los planetas de las estrellas cercanas, aprovechando este desfile aparente que pone a gran parte de nuestra vecindad galáctica al alcance de la mirada en un horario sumamente accesible.