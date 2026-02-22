Falleció el dirigente agropecuario y exdiputado nacional Jorge Chemes

El productor tambero y reconocido dirigente agropecuario entrerriano Jorge Chemes, falleció este domingo por la tarde.

Chemes era presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos y fue titular de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos) en momentos del conflicto entre el campo y el gobierno por la resolución 125.

Además, condujo Confederaciones Rurales Argentina (CRA); presidió la Sociedad Rural de Nogoyá; integró la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos; fue vocal regional de Litoral Sur- Crea y fundador y presidente del Crea- Nogoyá, entre otros cargos en el gremialismo agropecuario.

En el ámbito político, y estrechamente ligado al campo, Chemes fue electo diputado nacional en 2009 por el Frente Progresista Cívico y Social.