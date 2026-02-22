Golpe al narcomenudeo en Nogoyá: dos detenidos tras allanamientos simultáneos

La Policía de Entre Ríos desarticuló puntos de venta de estupefacientes en viviendas de calle Mendoza y Bulevar Güemes, logrando el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

En un operativo certero contra el comercio de sustancias prohibidas, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá concretó este sábado dos allanamientos y registros domiciliarios que arrojaron resultados positivos. Según supo Informe Litoral, las tareas se desarrollaron en viviendas situadas en calle Mendoza y Bulevar Güemes, donde las investigaciones previas habían establecido un estado de sospecha concreto sobre la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante las irrupciones, autorizadas por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, los uniformados lograron el secuestro de diversos envoltorios de cocaína y marihuana listos para su distribución. Además de los estupefacientes, se incautaron dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, elementos que refuerzan la hipótesis de la actividad comercial ilícita junto a otros objetos de interés para la causa que fueron puestos a resguardo judicial de manera inmediata.

Como consecuencia de los procedimientos, la justicia dispuso la detención de un hombre de 53 años y una mujer de 29 años, quienes fueron trasladados a sede policial para su debida identificación y alojamiento. Asimismo, otras cinco personas que se encontraban en las fincas fueron identificadas en el marco de las requisas, quedando vinculadas al proceso investigativo que busca determinar el alcance de esta red de distribución local.

La complejidad de las tareas de campo requirió la colaboración de personal especializado de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria, quienes brindaron apoyo táctico para garantizar el éxito de los operativos. Este nuevo avance en materia de seguridad representa un golpe significativo a la venta minorista de drogas en la ciudad, logrando desbaratar focos de conflicto que afectaban la tranquilidad de los vecinos en los barrios intervenidos.