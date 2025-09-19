Los aumentos de las prepagas en octubre serán del 1,9% en promedio

Las empresas de medicina privada aplicarán aumentos en sus cuotas que no superarán el 2,4% en octubre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC para el mes de agosto. Esta medida, anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se alinea con la estricta vigilancia del gobierno para evitar incrementos que superen la inflación.
Desde mediados de año, las compañías de medicina prepaga deben registrar sus propuestas de aumentos en una plataforma oficial antes de notificar a sus afiliados. En esta ocasión, la SSS reveló los porcentajes de manera conjunta, una vez que todas las empresas cargaron sus datos.
Las principales compañías del sector, como OSDE y Swiss Medical, aplicarán incrementos del 1,85% y 1,9% respectivamente. Por su parte, Sancor Salud informó una suba del 1,7% para el AMBA, aunque este porcentaje podría ascender al 2,7% en varias zonas del interior del país.
La mayoría de las empresas, incluyendo Accord, Medifé, Avalian, Federada, Hominis, Hospital Alemán, Hospital Británico, Luis Pasteur y Medicina Esencial, aplicarán un ajuste del 1,9%. Algunas prepagas, sin embargo, tendrán aumentos ligeramente superiores: Medicus (1,92%), Prevención Salud (1,95%), CEMIC (2%), Hospital Italiano (2,2%), Omint (2,3%), Ensalud (2,35%) y Galeno (2,4%), aunque esta última diferenciará entre afiliados directos y desregulados.
Estos porcentajes de suba llegan solo dos días después de que el Gobierno anunciara una nueva medida que permitirá a los afiliados recuperar los aportes excedentes de sus salarios, una acción que busca generar un impacto positivo en los bolsillos de los usuarios.
