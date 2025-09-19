Por una estafa en General Ramírez, secuestraron un auto en Paraná

La persona afectada por "El cuento del tío" es un adulto mayor de esa ciudad del departamento Diamante. El Peugeot 308 fue secuestrado en Barrio Mosconi de la capital provincial. Brindan recomendaciones a la ciudadanía para evitar estos hechos.

Facebook Twitter WhatsApp

Personal policial de la Jefatura Departamental Diamante secuestró un Peugeot 308 en Paraná, vinculado a una estafa que afectó a una persona adulta mayor en Ramírez. La investigación se inició tras conocerse que la víctima había sido engañada para entregar voluntariamente dinero, días atrás.

Secuestro del automóvil en Paraná

Las tareas investigativas incluyeron un accionar coordinado. “Luego de realizar variados métodos investigativos e intercambiar información con la División Delitos Económicos, se logró obtener diversas pruebas que sustentaron ubicar a las personas relacionadas con la acción delictiva, autorizando el Juzgado de Garantías medidas procesales a concretar en Paraná, entre ellas el secuestro de un Peugeot 308 en Barrio Mosconi, sumando otro elemento a las evidencias ya incorporadas al legajo judicial en trámite”, según indicaron las fuentes policiales.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la institución policial remarcaron la importancia de mantener la precaución frente a posibles intentos de estafa. “Se recuerda tomar los recaudos necesarios para evitar caer en el ardid engañoso de las estafas físicas o virtuales. Ante cualquier llamado recibido ofreciendo cambio de moneda, requiriendo datos particulares o de tarjetas, se debe cortar la comunicación y dar inmediato aviso a las autoridades policiales”, advirtieron.

Cabe destacar que la modalidad de “cuento del tío” es una de las más utilizadas por los delincuentes para engañar a personas mayores, quienes suelen ser víctimas de llamados telefónicos en los que se simula ser un familiar o una autoridad para obtener dinero u objetos de valor.