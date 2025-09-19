Lando Norris dominó la primera práctica del GP de Azerbaiyán y Colapinto finalizó 19°

El piloto de McLaren superó a su compañero de equipo Oscar Piastri y a Charles Leclerc; Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, terminó por delante de Pierre Gasly.

Facebook Twitter WhatsApp

El británico Lando Norris, al volante de su McLaren, se impuso en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1, marcando un tiempo de 1:42.704. El segundo lugar fue para su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc de Ferrari completó el podio.

La sesión, que se vio interrumpida por una bandera roja tras un incidente con el coche de Carlos Sainz, vio a George Russell de Mercedes y a Alex Albon de Williams completar el top 5. El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, finalizó en la decimonovena posición, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la segunda práctica libre, que se disputará a las 9:00 (hora argentina).