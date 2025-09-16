La Municipalidad de Paraná intervendrá la Ruta Nacional 12 para reactivar el acceso este

Vialidad Nacional autorizó la gestión municipal y provincial para retomar las obras, que se encontraban paralizadas con un 76% de avance.

Facebook Twitter WhatsApp

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, anunció a través de su cuenta de X que Vialidad Nacional autorizó la intervención en la ruta 12, una obra clave para el acceso este a la capital entrerriana que se encontraba paralizada. La jefa comunal destacó que el acuerdo, alcanzado tras gestiones conjuntas con el gobierno provincial, fue rubricado el lunes en Buenos Aires y también será firmado por el gobernador Rogelio Frigerio.

El proyecto, que se retomará en breve, consiste en la construcción de una autovía que conectará la ruta nacional 12 con la avenida Circunvalación. El objetivo es optimizar el acceso al Túnel Subfluvial y mejorar la circulación en el corredor bioceánico del Mercosur. La obra, que había quedado con un 76% de ejecución, será ejecutada por la Municipalidad de Paraná en distintas etapas.

Según Romero, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial se encargarán de la señalización vertical y horizontal, así como de la iluminación. La meta es que la conexión vial esté operativa para el año 2026.

Vialidad de la Nación nos acaba de autorizar la intervención a la Ruta 12, en diálogo con el estado Provincial hemos coincidido en la importancia de la obra, por eso la gestión ha resultado exitosa. pic.twitter.com/iNEAzTRO9z — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) September 15, 2025