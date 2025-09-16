Fútbol de élite: Vélez vs. Racing por Copa Libertadores, Lanús vs. Fluminense y la vuelta de Messi

Jornada de alto voltaje con partidos decisivos para los equipos argentinos. El Fortín y la Academia se enfrentan en el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores; Lanús recibe a Fluminense por la Sudamericana y el Inter Miami de Messi juega en la MLS.

Este martes se presenta como un día clave para el fútbol argentino, con partidos cruciales a nivel internacional y la expectativa por la vuelta de Lionel Messi a la cancha. Por un lado, Vélez Sarsfield y Racing Club protagonizarán el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 19:00 en el estadio José Amalfitani de Liniers y será televisado por FOX Sports.

Tanto el equipo de Guillermo Barros Schelotto como el de Gustavo Costas llegan al encuentro con un rodaje de jugadores alternativos en el torneo local. Vélez, que empató con Huracán, presentaría cuatro cambios en su once titular, incluyendo a Jano Gordon, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo. Por su parte, Racing, que viene de una victoria ante San Lorenzo, tendrá tres modificaciones, con los ingresos de Gastón Martirena, Juan Nardoni y Duván Vergara.

Copa Sudamericana y la agenda de Messi

En otro frente internacional, Lanús recibirá a Fluminense de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús a las 21:30 y será transmitido por D Sports y DGO.

Además, la jornada deportiva también tendrá un atractivo extra con el partido del Inter Miami de Lionel Messi contra el Seattle Sounders en el marco de la Major League Soccer (MLS). El encuentro tendrá lugar a las 20:30, hora argentina, en el Chase Stadium y podrá verse a través de la plataforma Apple TV.