La Municipalidad de General Ramírez abrió la convocatoria para un concurso de escritura y fotografía

La Municipalidad de General Ramírez anunció la apertura de un concurso de escritura y fotografía, invitando a jóvenes de 14 a 20 años a participar con sus obras inspiradas en el Mes de la Salud Mental. Bajo el lema «Retratos del cuidado» y «Palabras que cuidan», la propuesta busca crear un espacio para la expresión creativa y la reflexión sobre la importancia de la salud mental, el cuidado mutuo y la resiliencia en la comunidad.
Los interesados podrán participar en dos categorías: un concurso de fotografía digital y otro de escritura epistolar. En el primero, los participantes podrán presentar hasta dos fotografías que capturen la esencia del cuidado y la resiliencia. En el segundo, se los invita a redactar una carta de hasta dos páginas que refleje la importancia del bienestar mental. Las bases y condiciones detalladas pueden ser consultadas a través del siguiente link: https://drive.google.com/…/1LDCCZfmqn_5aTbabzIL…/view…
La fecha límite para la presentación de las obras es el 28 de septiembre. Los premios consisten en órdenes de compra en librerías, con un primer puesto de $100.000 y un segundo puesto de $70.000. (Informe Litoral)
