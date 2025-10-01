El Gobierno de Entre Ríos acordó bajar las tasas municipales en la factura de luz

Rogelio Frigerio anunció que la reducción del cargo de Alumbrado Público y la Contribución Municipal se aplicará a partir del 1º de enero de 2026 para aliviar el costo de la energía.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la firma de un convenio con intendentes de distintos municipios de Entre Ríos para reducir las tasas municipales aplicadas en las boletas de energía eléctrica. La medida, que buscará aliviar el costo de la factura de luz, comenzará a regir plenamente a partir del 1º de enero de 2026.

Frigerio destacó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo por mejorar la competitividad de la provincia y sacar a Entre Ríos del «triste ranking que hacía que Entre Ríos tuviera las boletas más caras».

Detalles del acuerdo y reducción de cargos

El convenio de adhesión entre la Provincia y los municipios estableció dos reducciones clave en los componentes de la factura:

Tasa de Alumbrado Público (TAP): Se fijó un tope, reduciendo esta tasa del 16% al 13%, lo que representa una baja de tres puntos porcentuales. Contribución Municipal: Este cargo se reducirá del 8,69% al 6%, e incluso será incorporado al Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente que se mantiene congelado.

El gobernador explicó que esta reducción alcanzará especialmente a las familias que enfrentaban tasas municipales de casi el 9% sobre el total de su factura. Si bien el nuevo cuadro tarifario comenzará a devengarse en las boletas a partir de noviembre, entrará en vigencia plena con la reducción total en enero de 2026.

