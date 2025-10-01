La nogoyaense Emilia Mernes en el Fashion Week de París

La cantante argentina asistió a su primera Semana de la Moda como invitada especial y mostró su emoción tras encontrarse con la icónica diseñadora británica.

La cantante argentina Emilia Mernes vivió un momento de gran emoción durante su debut en la Fashion Week de París al encontrarse con la reconocida diseñadora británica Stella McCartney. La artista, invitada al mega evento de moda, compartió su alegría con sus seguidores tras asistir al desfile de la icónica marca.

Esta es la primera vez que Emilia Mernes participa de la Semana de la Moda de París, consolidando su figura como una personalidad con proyección internacional que ya trasciende el ámbito musical.

Felicitaciones y looks impactantes

El encuentro entre las dos figuras se produjo tras la presentación de la colección primavera-verano de McCartney, titulada Come Together. A través de sus historias de Instagram, Mernes publicó una foto abrazada a la diseñadora, acompañada del mensaje: “Felicitaciones. Qué hermosa colección”.

Para la ocasión, la artista argentina lució un look moderno y sofisticado: un top negro con los hombros al descubierto, un peinado lacio con raya al medio, y un maquillaje que destacaba su mirada con un delineado definido.

Por su parte, Stella McCartney optó por un estilo de sobriedad chic, fiel a su marca, con un conjunto sastrero negro y un beauty look minimalista, con maquillaje natural y cabello suelto con ondas suaves.

Consolidación internacional

La presencia de Emilia Mernes en el desfile fue notoria, compartiendo espacio con otras celebridades de influencia global como Helen Mirren, Anitta, Ice Spice y Cara Delevingne.

El exitoso paso de Mernes por la capital francesa confirma que su influencia se expande más allá de su carrera musical, afianzándola como una figura clave en el calendario fashion internacional.