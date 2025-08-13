Competencia importadora desafía a las pymes industriales argentinas

Un informe de la Fundación Observatorio Pyme revela que un tercio de las pequeñas y medianas empresas cedió mercado a productos extranjeros, impulsando un debate sobre el rol de la industria nacional en la economía actual.

Un reciente informe de la Fundación Observatorio Pyme pone de relieve los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales de Argentina en un contexto de mayor apertura comercial. El estudio, basado en una muestra de 407 compañías, revela que el 33% de las pymes perdió cuota de mercado frente a productos importados durante el segundo trimestre del año. Este porcentaje se acerca a niveles registrados en 2017 y sitúa a la amenaza importadora en su punto más alto desde 2007, percibida por el 45% de las empresas.

El impacto de esta competencia es heterogéneo por sector. Las industrias de textiles y calzado (51%) y metalmecánica (42%) se encuentran entre las más afectadas, mientras que el sector de alimentos y bebidas muestra una menor exposición (10%). La mayoría de las empresas identifica a China como el principal origen de los productos que compiten con los suyos, seguida por Brasil.

Este escenario tiene repercusiones directas en el empleo. El informe subraya que la ocupación en las pymes industriales ha disminuido un 4,7% en el último año, marcando nueve trimestres consecutivos de contracción. La situación genera un debate sobre el balance entre la competitividad y la protección del empleo en el sector productivo local.

Voces del sector industrial, como la de la Unión Industrial Argentina (UIA), señalan que el aumento de las importaciones de bienes de consumo, que crecieron un 32% en la primera mitad del año, coincide con una caída del 10% en la producción industrial. En este contexto, el sector busca soluciones que permitan mantener la competitividad y sostener la actividad productiva.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), destaca que la facilitación de importaciones para contener la inflación generó una “considerable pérdida de mercado” para la industria, lo que llevó a medidas como suspensiones y adelantos de vacaciones en algunas empresas. Mientras tanto, el sector se adapta a un entorno donde la demanda interna es menor y la competencia externa es cada vez mayor.