Se realizará una «Jornada Regional de Cultivos de Verano»

Productores, estudiantes avanzados y profesionales de la agronomía están invitados a participar en la Jornada Regional de Cultivos de Verano, un evento gratuito y presencial que se llevará a cabo en la región de Paraná. La iniciativa, organizada por la Estación Experimental INTA Paraná, el Colegio de Profesionales de la Agronomía (CPAER) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UNER, tiene como objetivo principal difundir conocimientos científicos para el manejo eficiente de los cultivos de maíz y soja.

El encuentro contará con la presencia de reconocidos especialistas a nivel nacional que expondrán sobre temas cruciales para el sector, incluyendo la fertilización, el control de malezas, la implementación de nuevas tecnologías y la prevención de enfermedades. Además, la jornada tendrá una perspectiva local, ya que investigadores de la zona presentarán trabajos científicos y resultados de estudios aplicados a las condiciones regionales, lo que brindará una visión más específica y útil para los asistentes.

La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico y se presenta como una excelente oportunidad para actualizar conocimientos y conectar con referentes del sector. Para conocer el programa completo de la jornada, se puede acceder al siguiente enlace: https://fca.uner.edu.ar/jornada-regional-de-cultivos-de-verano/.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente a través del formulario disponible en: https://forms.gle/QMLZtxiYVNkvSY2j8. La inscripción es necesaria para asegurar un lugar en el evento.

