Las Panteritas a cuartos de final del Mundial U21

El equipo argentino Las Panteritas hizo historia en el Mundial U21 de Vóley que se disputa en Indonesia, al clasificar a los cuartos de final por primera vez en 24 años. La última vez que habían llegado a esta instancia fue en el Mundial de República Dominicana 2001, donde terminaron en el séptimo puesto.
En los octavos de final, el seleccionado dirigido por Martín Ambrosini demostró un gran nivel al vencer a República Checa con un contundente 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19. La joven entrerriana Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter, tuvo una destacada actuación y contribuyó con 2 puntos para la victoria.
Argentina llega a los cuartos de final con un desempeño notable en la fase de grupos, acumulando victorias importantes frente a equipos como Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam e Indonesia.
El próximo desafío para Las Panteritas será este viernes, en horario a confirmar, cuando se enfrenten a Brasil en un partido que promete ser emocionante y definirá el pase a las semifinales. La afición argentina espera con ansias que el equipo siga haciendo historia en el torneo.
