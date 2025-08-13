Alumnos de General Ramírez visitaron los Tribunales de Paraná

Facebook Twitter WhatsApp

Alumnos de 6º año de la Escuela Secundaria Nº4, Francisco Ramírez de General Ramírez, junto a sus profesores, realizaron una visita educativa a los Tribunales de Paraná el pasado viernes. La actividad, enmarcada en el programa de visitas guiadas del Poder Judicial, busca acercar a la comunidad el funcionamiento de la justicia.

Durante su recorrido por el edificio, ubicado en calle Laprida 251, los estudiantes exploraron los distintos espacios de trabajo y se interiorizaron sobre la estructura y la división funcional del Poder Judicial provincial. Además, aprendieron sobre las funciones de jueces y juezas, las temáticas que se abordan en los distintos fueros y el alcance de la función jurisdiccional. La visita también incluyó información sobre las diversas formas de acceso a la justicia disponibles para los ciudadanos.