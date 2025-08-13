Alumnos de General Ramírez visitaron los Tribunales de Paraná

Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº4, Francisco Ramírez conocieron el funcionamiento del Poder Judicial de la provincia en una visita guiada.

Alumnos de 6º año de la Escuela Secundaria Nº4, Francisco Ramírez de General Ramírez, junto a sus profesores, realizaron una visita educativa a los Tribunales de Paraná el pasado viernes. La actividad, enmarcada en el programa de visitas guiadas del Poder Judicial, busca acercar a la comunidad el funcionamiento de la justicia.

Durante su recorrido por el edificio, ubicado en calle Laprida 251, los estudiantes exploraron los distintos espacios de trabajo y se interiorizaron sobre la estructura y la división funcional del Poder Judicial provincial. Además, aprendieron sobre las funciones de jueces y juezas, las temáticas que se abordan en los distintos fueros y el alcance de la función jurisdiccional. La visita también incluyó información sobre las diversas formas de acceso a la justicia disponibles para los ciudadanos.

