ANSES activa el pago de $462.845: quiénes lo cobran y cómo solicitarlo

El organismo previsional confirmó el nuevo monto de la Asignación de Pago Único (APU) que busca acompañar económicamente a las familias tras la sentencia judicial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que durante el mes de marzo se pondrá en marcha el pago de $462.845 destinados a los beneficiarios de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción. Este monto, actualizado recientemente bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), representa un apoyo clave para las familias que han completado el proceso legal de integración de un nuevo hijo o hija.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

La prestación no es exclusiva para un solo sector, sino que abarca a una amplia gama de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social:

Trabajadores registrados: en relación de dependencia, rurales y temporarios.

Sectores vulnerables: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Asignación por Hijo con Discapacidad.

Otros grupos: personas que perciban la Prestación por Desempleo, trabajadores bajo una ART y Veteranos de Guerra.

Requisitos y plazos legales

Para acceder al cobro, el organismo previsional exige que el trámite se inicie una vez dictada la sentencia judicial de adopción. Los plazos son estrictos pero amplios: el beneficio puede solicitarse a partir de los dos meses de la sentencia y hasta un máximo de dos años después de la misma.

En el caso de los titulares de asignaciones universales, es requisito haber tenido derecho al cobro de su prestación original durante el mes en que se formalizó la adopción.

Calendario de pagos para marzo

ANSES detalló que el cronograma de acreditación se dividirá en dos tramos, dependiendo de la fecha de aprobación del trámite:

Trámite aprobado en: Fecha de cobro Primera quincena Desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril Segunda quincena Desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril