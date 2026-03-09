Paraná será sede de un torneo internacional de sóftbol con jugadores de distintos países

The Show Pro Series se disputará del 18 al 21 de marzo en el estadio mundialista de sóftbol ingeniero Nafaldo Cargnel y reunirá a figuras del continente y del mundo en un formato innovador de franquicias.

La Secretaría general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, participó de la presentación oficial del torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series, un certamen de Primera División masculina que tendrá lugar en la ciudad de Paraná.

En ese marco, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró el trabajo previo realizado por los organizadores y destacó la importancia del sóftbol dentro de la política deportiva provincial. Señaló que se trata de una disciplina con un proceso formativo sostenido y virtuoso, que desde hace décadas genera resultados deportivos y orgullo para los entrerrianos, especialmente para la capital provincial.

El lanzamiento se realizó en la sala Mayo con la presencia de organizadores, autoridades provinciales y municipales, además de referentes del deporte. El certamen se disputará entre el 18 y el 21 de marzo en el estadio mundialista de sóftbol ingeniero Nafaldo Cargnel, escenario que albergará cuatro jornadas de competencia de alto nivel.

Durante la presentación se destacó que el torneo contará con seis equipos franquicia integrados por jugadores de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Venezuela, Guatemala y Chile. También participará la selección argentina U23, lo que garantiza un importante nivel competitivo.

Asimismo, Uranga subrayó que la propuesta presenta características innovadoras al reunir jugadores de élite y franquicias respaldadas por empresas, lo que permite proyectar un evento con potencial de crecimiento y con capacidad de atraer visitantes de distintos lugares del mundo.

En ese sentido, el funcionario afirmó que este tipo de competencias representan «un plus absoluto para que los chicos puedan ver a los mejores jugadores y seguir mejorando, junto con entrenadores y profesores que cada día se capacitan más», y agregó que el crecimiento de la práctica deportiva fortalece el nivel general de la disciplina. «Felicito al sóftbol en general porque es admirable», expresó.

Del lanzamiento también participaron el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, y los organizadores Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo del torneo y su proyección internacional.